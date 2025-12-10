Фото: ДСНС України

Прибув евакуаційний потяг із Донеччини, який доставив 12 мешканців, серед яких сім людей з обмеженою мобільністю

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

На станції їх зустріли рятувальники, медики, правоохоронці та волонтери, щоб забезпечити безпечне прибуття та надати необхідну допомогу.

Учасники евакуації отримали підтримку з розміщення речей та організацію подальшого транспорту. Крім того, для них підготували гарячу їжу, напої та базову медичну допомогу.

Особлива увага приділялася психологічній підтримці. Фахівці допомагали людям справитися зі стресом та адаптуватися до нових умов, що особливо важливо для маломобільних мешканців та людей похилого віку.

Подібні евакуаційні рейси продовжуватимуться, щоб забезпечити безпечне переміщення громадян із зон підвищеного ризику та надати комплексну допомогу всім, хто цього потребує.

Раніше повідомлялося, до Мукачева прибув черговий евакуаційний потяг із Дніпропетровської області, який доставив 14 пасажирів, серед яких дев'ятеро дітей. Разом із людьми прибули й два собаки.