16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 19:42

На Рівненщину прибув 38-й евакуаційний потяг із Донеччини: доставлено 12 людей

10 грудня 2025, 19:42
Фото: ДСНС України
Прибув евакуаційний потяг із Донеччини, який доставив 12 мешканців, серед яких сім людей з обмеженою мобільністю

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

На станції їх зустріли рятувальники, медики, правоохоронці та волонтери, щоб забезпечити безпечне прибуття та надати необхідну допомогу.

Учасники евакуації отримали підтримку з розміщення речей та організацію подальшого транспорту. Крім того, для них підготували гарячу їжу, напої та базову медичну допомогу.

Особлива увага приділялася психологічній підтримці. Фахівці допомагали людям справитися зі стресом та адаптуватися до нових умов, що особливо важливо для маломобільних мешканців та людей похилого віку.

Подібні евакуаційні рейси продовжуватимуться, щоб забезпечити безпечне переміщення громадян із зон підвищеного ризику та надати комплексну допомогу всім, хто цього потребує.

Раніше повідомлялося, до Мукачева прибув черговий евакуаційний потяг із Дніпропетровської області, який доставив 14 пасажирів, серед яких дев'ятеро дітей. Разом із людьми прибули й два собаки.

Рівненська область Донецька область евакуація ДСНС волонтери допомога
Російська армія продовжує просуватися на Донеччині
10 грудня 2025, 17:49
На Рівненщині жінку, яка вбила новонароджену дитину, направили на лікування до психлікарні
10 грудня 2025, 08:43
Сирський про ситуацію на фронті: оборона Покровська триває, Мирноград не оточений
10 грудня 2025, 07:26
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку: що відомо про стан потерпілої
10 грудня 2025, 20:29
СБУ та ВМС вивели з ладу російський танкер під прапором Коморських Островів
10 грудня 2025, 20:06
На Харківщині електропотяг на смерть збив жінку на переході
10 грудня 2025, 19:55
На Дніпропетровщині під час обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджено будівлі та АЗС
10 грудня 2025, 19:22
У TikTok масово поширюють ШІ-фейки про мобілізацію: Центр протидії дезінформації попереджає
10 грудня 2025, 19:08
Без світла до 12 годин: якими будуть відключення до кінця тижня
10 грудня 2025, 18:52
КГБ завербувало Зеленського ще 20 років тому: нова заява Ігоря Коломойського
10 грудня 2025, 18:47
На окупованому Запоріжжі росіяни збирають у школах гроші на війну під виглядом "додаткових програм"
10 грудня 2025, 18:40
У 2028 році 9-класники знову складатимуть ДПА у форматі ЗНО: коли пробне тестування
10 грудня 2025, 18:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
