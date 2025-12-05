17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
05 грудня 2025, 19:29

Смертельна ДТП на Рівненщині: 73-річний чоловік помер після наїзду "Москвича"

05 грудня 2025, 19:29
Фото: пресслужба поліції
У Рівненському районі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинув місцевий житель

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія сталася ввечері 4 грудня на відрізку автодороги "Городище–Рівне–Старокостянтинів" біля села Кругле. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка опитала очевидців та провела первинні слідчі дії.

За попередніми даними, кермувальник автомобіля "Москвич", 37-річний мешканець Рівного, допустив наїзд на 73-річного чоловіка. Пенсіонер перебував на узбіччі проїзної частини та тримав у руках велосипед. Після удару пішохода з тяжкими травмами доставили до медичного закладу. Лікарі намагалися стабілізувати його стан, однак менш ніж через добу чоловік помер.

Під час огляду встановили, що водій знаходився у тверезому стані. Слідство з'ясовує, що саме могло призвести до трагедії: видимість на дорозі, маневри авто чи дії самого пішохода. Для цього призначено низку експертиз.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.

Рівненська область смертельна ДТП пішохід аварія слідство
04 грудня 2025
