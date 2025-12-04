Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском районе старший лейтенант службы образовательной безопасности Марина Щиглевская оказала срочную медицинскую помощь учительнице, которая внезапно почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья. Инцидент произошел во время перерыва в Колоденском лицее, когда у педагога началось сильное носовое кровотечение, которое не прекращалось самостоятельно.

По словам врачей, действия полицейского были критически важными: из-за лопнутого сосуда кровь могла попасть в мозг, а потому счет шел на минуты. Щиглевская сразу оказала помощь, промыла нос и контролировала состояние женщины до приезда скорой. Тонометр показал высокое давление, и несмотря на уверения учительницы, что после лекарства ей станет легче, офицер вызвала медиков, чтобы избежать риска для жизни.

Врачи госпитализировали пострадавшую, где она оставалась под наблюдением специалистов. К счастью, угроза жизни прошла, а благодаря быстрой и профессиональной реакции Щиглевской серьезных осложнений удалось избежать.

Педагог выразила благодарность офицеру, в частности, по звонку на спецлинию 102. Марина Щиглевская отметила, что ее обязанность в лицее – не только поддерживать порядок, но и быть готовой помочь в критических ситуациях.

"Жизнь человека – самая высокая ценность, и в экстренном случае ты просто действуешь, используя все приобретенные навыки", – сказала полицейская.

