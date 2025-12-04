16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
UA | RU
UA | RU
04 декабря 2025, 19:16

В Ровенской области полицейская спасла жизнь учительнице: оперативные действия остановили критическое кровотечение

04 декабря 2025, 19:16
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Благодаря быстрой реакции полицейской удалось спасти жизнь учительнице с опасным состоянием здоровья

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском районе старший лейтенант службы образовательной безопасности Марина Щиглевская оказала срочную медицинскую помощь учительнице, которая внезапно почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья. Инцидент произошел во время перерыва в Колоденском лицее, когда у педагога началось сильное носовое кровотечение, которое не прекращалось самостоятельно.

По словам врачей, действия полицейского были критически важными: из-за лопнутого сосуда кровь могла попасть в мозг, а потому счет шел на минуты. Щиглевская сразу оказала помощь, промыла нос и контролировала состояние женщины до приезда скорой. Тонометр показал высокое давление, и несмотря на уверения учительницы, что после лекарства ей станет легче, офицер вызвала медиков, чтобы избежать риска для жизни.

Врачи госпитализировали пострадавшую, где она оставалась под наблюдением специалистов. К счастью, угроза жизни прошла, а благодаря быстрой и профессиональной реакции Щиглевской серьезных осложнений удалось избежать.

Педагог выразила благодарность офицеру, в частности, по звонку на спецлинию 102. Марина Щиглевская отметила, что ее обязанность в лицее – не только поддерживать порядок, но и быть готовой помочь в критических ситуациях.

"Жизнь человека – самая высокая ценность, и в экстренном случае ты просто действуешь, используя все приобретенные навыки", – сказала полицейская.

Напомним, в Днепре произошел тяжелый несчастный случай на производстве, в результате которого мужчина потерял правую кисть во время работы со станком – сотрудники предприятия успели наложить турникет еще до приезда медиков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область спасение кровотечение полицейская экстренная помощь
Обещали помочь с кредитом: в Ровенской области женщина отдала аферистам тысячи гривен
03 декабря 2025, 17:55
В Ровенской области будут судить водителя, повлекшего смертельное ДТП
03 декабря 2025, 12:45
На Ровенщине мужчину, убившего отца, отправят на принудительное лечение
02 декабря 2025, 15:24
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Тысячи сбегают с фронта: у оккупантов проблемы с Запорожского фронта
04 декабря 2025, 21:10
Не учли помощь и завысили себестоимость: прокуратура Винницы вернула в бюджет 4,1 млн грн
04 декабря 2025, 21:00
На Днепропетровщине женщина ради шутки "убила" своего мужа
04 декабря 2025, 20:40
42-летний агент ФСБ получил 15 лет за корректировку ударов по Черкасской области
04 декабря 2025, 20:39
В Украине увеличился урожай картофеля
04 декабря 2025, 20:30
Прокуратура прокомментировала информацию о проведении следственных действий в помещении АО "А-Банк"
04 декабря 2025, 20:26
Микроавтобус закрутило на дороге: в Днепре автомобиль влетел в заправку
04 декабря 2025, 20:15
В Житомире мужчина предстанет перед судом за убийство 50-летней жены ударом ножом
04 декабря 2025, 20:09
Переговоры о мире во время боевых действий – это не переговоры, а давление агрессора на жертву и затягивание времени
04 декабря 2025, 19:58
Отключение света в Украине 5 декабря: в Укрэнерго озвучили графики
04 декабря 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Все блоги »