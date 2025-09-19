12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 21:50

В Днепре мужчина потерял руку во время работы со станком

19 сентября 2025, 21:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепре произошел несчастный случай на производстве. Медики спасли жизнь мужчины

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

К медикам обратились с вызовом о травме руки на производстве. Когда "скорая помощь" прибыла, стало ясно, что произошла травматическая ампутация правой кисти. До приезда врачей сотрудники предприятия наложили пострадавшему турникет.

"После переоценки состояния пациента было решено наложить дополнительный турникет. Проведено обезболивание, наложена асетпическая повязка, начата инфузионная и кислородная терапия. У мужчины дополнительно выявлен синдром слабости синусового узла, терапия которого тоже начата немедленно", - рассказал медик Влады.

Благодаря оказанной экстренной медицинской помощи, мужчину в тяжелом, но стабильном состоянии доставили в профильное медицинское учреждение города. Медики напоминают, что не следует пренебрегать правилами техники безопасности во время работы на производстве.

Напомним, ранее в Харькове пассажирка упала с эскалатора. Очередная по залу службы пассажирских перевозок отреагировала очень быстро. Она остановила кровотечение, использовала необходимые средства из аптечки и вызвала скорую помощь. Благодаря этому состояние пострадавшей было стабилизировано еще до прибытия медиков.

несчастный случай инцидент Днепр
