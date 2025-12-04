16:35  04 грудня
04 грудня 2025, 19:16

На Рівненщині поліцейська врятувала життя вчительці: оперативні дії зупинили критичну кровотечу

04 грудня 2025, 19:16
Фото: Національна поліція України
Завдяки швидкій реакції поліцейської вдалося врятувати життя вчительці з небезпечним станом здоров’я

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненському районі старший лейтенант служби освітньої безпеки Марина Щиглевська надала термінову домедичну допомогу вчительці, яка раптово відчула різке погіршення стану здоров’я. Інцидент стався під час перерви у Колоденському ліцеї, коли у педагогині почалася сильна носова кровотеча, що не припинялася самостійно.

За словами лікарів, дії поліцейської були критично важливими: через лопнуту судину кров могла потрапити в мозок, а тому рахунок йшов на хвилини. Щиглевська одразу надала допомогу, промила ніс та контролювала стан жінки до приїзду швидкої. Тонометр показав високий тиск, і попри запевнення вчительки, що після ліків їй стане легше, офіцерка викликала медиків, щоб уникнути ризику для життя.

Лікарі госпіталізували постраждалу, де вона залишалася під наглядом фахівців. На щастя, загроза життю минула, а завдяки швидкій та професійній реакції Щиглевської серйозних ускладнень вдалося уникнути.

Педагогиня висловила вдячність офіцерці, зокрема через дзвінок на спецлінію 102. Марина Щиглевська зазначила, що її обов’язок у ліцеї – не лише підтримувати порядок, а й бути готовою допомогти в критичних ситуаціях.

"Життя людини – найвища цінність, і в екстреному випадку ти просто дієш, використовуючи всі набуті навички", – сказала поліцейська.

Нагадаємо, у Дніпрі стався тяжкий нещасний випадок на виробництві, внаслідок якого чоловік втратив праву кисть під час роботи з верстатом – співробітники підприємства встигли накласти турнікет ще до приїзду медиків.

Рівненська область порятунок кровотеча поліцейська екстренна допомога
04 грудня 2025
