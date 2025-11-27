На Рівненщині ліквідували масштабну пожежу на елеваторі: вогонь гасили понад 14 годин

Фото: ДСНС Рівненщини

Рятувальники ліквідували пожежу на елеваторі в місті Костопіль Рівненської області

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло 26 листопада о 17:30.

Після прибуття на місце події вогнеборці встановили, що вогнем повністю охоплена зерносушарка висотою 20 метрів, у якій зберігалося близько 70 тонн насіння соняшнику. Існувала загроза поширення полум’я на сусідні будівлі.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.Для ліквідації пожежі було подано три ручні та два лафетні стволи.

Гасіння ускладнювалося значним пожежним навантаженням, у зв’язку з чим до роботи додатково долучилися підрозділи 3-ї та 9-ї державних пожежно-рятувальних частин з Рівного та Березного, місцева пожежна команда села Мирне та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.

Завдяки злагодженим та професійним діям усіх залучених підрозділів, пожежу вдалося локалізувати о 20:35 того ж дня. Площа займання від моменту прибуття рятувальників не збільшувалась.

Повністю ліквідували пожежу о 08:20 27 листопада.

Жертв і постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.

Усього до гасіння було залучено 10 одиниць пожежної техніки та 31 рятувальник.

Нагадаємо, на Тернопільщині під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік. Попередньою причиною займання називають куріння в ліжку. Судово-медичний експерт не виявив на тілі ознак насильницької смерті чи травм.