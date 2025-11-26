Фото: Національна поліція України

Поліція просить допомогти встановити особу чоловіка, який загинув у ДТП у селі Велика Городниця

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У селі Велика Городниця Млинівського району сталася смертельна ДТП: 25 листопада близько 22:00 чоловік потрапив під колеса вантажного автомобіля "Volvo" з напівпричепом і загинув на місці. Водій, 41-річний мешканець Луцька, їхав у попутному напрямку, слідчі встановлюють обставини наїзду у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Поліція продовжує розслідування і шукає свідків

За попередніми даними, загиблому на вигляд 50–60 років. Напередодні трагедії він відвідав місцевий магазин, а під час ДТП перебував на проїзній частині дороги. Поліція описує його зовнішність: чоловік був у чорній куртці та кофті, сорочці в клітинку, темно-сірих штанях і чорних черевиках. Виявлено татуювання: "ВАСЯ" на чотирьох пальцях лівої руки, а також часткову відсутність зубів.

Чоловік загинув на місці

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням надати будь-яку інформацію про загиблого. Всі повідомлення можна надсилати за телефонами 050-032-7244, 067-360-2626 або 102.

Автопригода сталася ввечері 25 листопада

Поліція наголошує, що встановлення особи загиблого є важливим для проведення подальшого слідства та встановлення усіх обставин трагедії. Слідчі продовжують перевірку та документування події.

