17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 20:11

На Рівненщині встановлюють особу загиблого пішохода, який загинув внаслідок отриманих у ДТП травм 25 листопада

26 листопада 2025, 20:11
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліція просить допомогти встановити особу чоловіка, який загинув у ДТП у селі Велика Городниця

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У селі Велика Городниця Млинівського району сталася смертельна ДТП: 25 листопада близько 22:00 чоловік потрапив під колеса вантажного автомобіля "Volvo" з напівпричепом і загинув на місці. Водій, 41-річний мешканець Луцька, їхав у попутному напрямку, слідчі встановлюють обставини наїзду у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Поліція продовжує розслідування і шукає свідків

За попередніми даними, загиблому на вигляд 50–60 років. Напередодні трагедії він відвідав місцевий магазин, а під час ДТП перебував на проїзній частині дороги. Поліція описує його зовнішність: чоловік був у чорній куртці та кофті, сорочці в клітинку, темно-сірих штанях і чорних черевиках. Виявлено татуювання: "ВАСЯ" на чотирьох пальцях лівої руки, а також часткову відсутність зубів.

Чоловік загинув на місці

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням надати будь-яку інформацію про загиблого. Всі повідомлення можна надсилати за телефонами 050-032-7244, 067-360-2626 або 102.

Автопригода сталася ввечері 25 листопада

Поліція наголошує, що встановлення особи загиблого є важливим для проведення подальшого слідства та встановлення усіх обставин трагедії. Слідчі продовжують перевірку та документування події.

Нагадаємо, на трасі М-07 Київ – Ковель поблизу Ворзеля сталася масштабна ДТП за участі чотирьох автомобілів, яка ускладнила рух в обох напрямках та створила серйозні затори.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП наїзд аварія дані Рівненська область загиблий смертельна ДТП
За вбивство немовляти до жительки Рівненщини застосовуватимуть примусові заходи медичного характеру
26 листопада 2025, 18:48
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
26 листопада 2025, 13:43
На Рівненщині судитимуть двох водіїв, які проігнорували вимоги прикордонників
26 листопада 2025, 13:19
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
У Києві директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА: йому повідомлено про підозру
26 листопада 2025, 20:44
Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити
26 листопада 2025, 20:32
В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу
26 листопада 2025, 20:25
Суд повернув державі спиртзавод на Черкащині вартістю майже півмільярда гривень
26 листопада 2025, 20:16
З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA
26 листопада 2025, 19:55
У Костянтинівці після російського обстрілу загорілася багатоповерхівка
26 листопада 2025, 19:41
Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа?
26 листопада 2025, 19:39
Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада
26 листопада 2025, 19:17
Поліцейські по всій Україні отримали можливість оформлювати термінові заборонні приписи в електронному форматі
26 листопада 2025, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »