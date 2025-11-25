Фото: Национальная полиция Украины

В Сарнах следователь сообщил о подозрении водителю, повлекшего смертельное ДТП. По данным правоохранителей, авария произошла 23 ноября около 13:00 на улице Бандеры. Под колеса автомобиля Renault Scenic попала 63-летняя местная жительница, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, однако через несколько часов она скончалась. Следствие уже начало досудебное расследование по факту ДТП. Санкция статьи, по которой сообщено подозрение, предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сегодня, 25 ноября, суд избрал 54-летней подозреваемой круглосуточный домашний арест. Правоохранители продолжают собирать доказательства и устанавливать обстоятельства происшествия.

По словам следователей, проверяются все версии, включая возможные нарушения правил дорожного движения со стороны водителя. В случае доказательства вины дело передадут в суд для рассмотрения в установленном законом порядке.

