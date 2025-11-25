17:54  25 ноября
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 19:51

Суд избрал домашний арест 54-летней водительнице, повлекшей смертельное ДТП в Ровенской области

25 ноября 2025, 19:51
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Сарнах продолжается расследование смертельного ДТП, в котором погибла 63-летняя женщина

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Сарнах следователь сообщил о подозрении водителю, повлекшего смертельное ДТП. По данным правоохранителей, авария произошла 23 ноября около 13:00 на улице Бандеры. Под колеса автомобиля Renault Scenic попала 63-летняя местная жительница, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, однако через несколько часов она скончалась. Следствие уже начало досудебное расследование по факту ДТП. Санкция статьи, по которой сообщено подозрение, предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Пешеход получила тяжелые травмы и скончалась в больнице

Сегодня, 25 ноября, суд избрал 54-летней подозреваемой круглосуточный домашний арест. Правоохранители продолжают собирать доказательства и устанавливать обстоятельства происшествия.

По словам следователей, проверяются все версии, включая возможные нарушения правил дорожного движения со стороны водителя. В случае доказательства вины дело передадут в суд для рассмотрения в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, в Черкасской области несовершеннолетний парень сел за руль автомобиля без соответствующих прав под наблюдением отца. Эта опрометчивость привела к серьезному ДТП с пострадавшими, а отца будут судить за нарушение правил безопасности на дороге.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария подозрение домашний арест водитель автомобиль Ровенская область
В Кировоградской области задержали 37-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей
25 ноября 2025, 18:57
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
25 ноября 2025, 14:39
Проигнорировал светофор: на Хмельнитчине микроавтобус столкнулся с локомотивом
25 ноября 2025, 11:26
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Короткий дневной сон повышает продуктивность и улучшает память, – исследование
25 ноября 2025, 21:04
Праздник на путях: в метро Киева будет курсировать рождественский артпоезд
25 ноября 2025, 20:42
В Киевской области задержали 39-летнего мужчину с арсеналом оружия и боеприпасов
25 ноября 2025, 20:40
На трассе Киев-Ковель вблизи Ворзеля произошла масштабная авария с участием 4 авто
25 ноября 2025, 20:19
Членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета
25 ноября 2025, 19:55
Через 2 дня: Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом относительно мира
25 ноября 2025, 19:25
Состояние пострадавшей женщины и ее 4-летнего ребенка после удара в Днепре 25 ноября
25 ноября 2025, 19:11
В Кировоградской области задержали 37-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей
25 ноября 2025, 18:57
Как будут отключать свет в Украине 26 ноября
25 ноября 2025, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »