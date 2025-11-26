Фото: ілюстративне

Слідство у резонансній справі завершили після отримання висновків експертів, які суттєво вплинули на подальший хід провадження

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Вараському районі завершено досудове розслідування у справі щодо загибелі немовляти, в якій фігурує 35-річна місцева жителька. Правоохоронні органи дійшли висновку, що до жінки доцільно застосувати примусові заходи медичного характеру, а питання строків лікування має визначити суд у межах окремого розгляду.

Після події слідчий у встановленому законом порядку затримав жінку та повідомив їй про підозру. Суд, розглянувши клопотання сторони обвинувачення, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і наразі підозрювана перебуває у слідчому ізоляторі. Паралельно у справі проводилися необхідні слідчі та процесуальні дії.

Ключовим для подальшого провадження став висновок судово-психіатричної експертизи. Експерти встановили, що на момент вчинення інкримінованого діяння жінка мала психічне захворювання. Через це вона не могла повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, що має вирішальне значення для правової кваліфікації справи.

З урахуванням експертного висновку слідчий, за погодженням із прокуратурою, звернувся до суду з клопотанням про застосування до жительки Вараського району примусових заходів медичного характеру. Йдеться про госпіталізацію до спеціалізованого медичного закладу, де жінка проходитиме лікування під контролем фахівців. Остаточне рішення у цій справі ухвалюватиме суд.

