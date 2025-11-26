17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 18:48

За вбивство немовляти до жительки Рівненщини застосовуватимуть примусові заходи медичного характеру

26 листопада 2025, 18:48
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Слідство у резонансній справі завершили після отримання висновків експертів, які суттєво вплинули на подальший хід провадження

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Вараському районі завершено досудове розслідування у справі щодо загибелі немовляти, в якій фігурує 35-річна місцева жителька. Правоохоронні органи дійшли висновку, що до жінки доцільно застосувати примусові заходи медичного характеру, а питання строків лікування має визначити суд у межах окремого розгляду.

Після події слідчий у встановленому законом порядку затримав жінку та повідомив їй про підозру. Суд, розглянувши клопотання сторони обвинувачення, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і наразі підозрювана перебуває у слідчому ізоляторі. Паралельно у справі проводилися необхідні слідчі та процесуальні дії.

Ключовим для подальшого провадження став висновок судово-психіатричної експертизи. Експерти встановили, що на момент вчинення інкримінованого діяння жінка мала психічне захворювання. Через це вона не могла повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, що має вирішальне значення для правової кваліфікації справи.

З урахуванням експертного висновку слідчий, за погодженням із прокуратурою, звернувся до суду з клопотанням про застосування до жительки Вараського району примусових заходів медичного характеру. Йдеться про госпіталізацію до спеціалізованого медичного закладу, де жінка проходитиме лікування під контролем фахівців. Остаточне рішення у цій справі ухвалюватиме суд.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині після скарг на болі в животі померла 3-річна дівчинка – батьки звинуватили сімейного лікаря в неналежному огляді, через що дитину госпіталізували лише через три дні. Трагедія сталася після двох операцій в обласній лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть дитина Рівненська область загибель немовля психіатрична експертиза примусове лікування
На Рівненщині судитимуть двох водіїв, які проігнорували вимоги прикордонників
26 листопада 2025, 13:19
Будинок, земля і катер: у голови селищної ради на Рівненщині конфіскували майно на 5,8 млн грн
26 листопада 2025, 11:35
Суд обрав домашній арешт 54-річній водійці, яка спричинила смертельну ДТП на Рівненщині
25 листопада 2025, 19:51
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
У Києві директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА: йому повідомлено про підозру
26 листопада 2025, 20:44
Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити
26 листопада 2025, 20:32
В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу
26 листопада 2025, 20:25
Суд повернув державі спиртзавод на Черкащині вартістю майже півмільярда гривень
26 листопада 2025, 20:16
На Рівненщині встановлюють особу загиблого пішохода, який загинув внаслідок отриманих у ДТП травм 25 листопада
26 листопада 2025, 20:11
З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA
26 листопада 2025, 19:55
У Костянтинівці після російського обстрілу загорілася багатоповерхівка
26 листопада 2025, 19:41
Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа?
26 листопада 2025, 19:39
Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада
26 листопада 2025, 19:17
Поліцейські по всій Україні отримали можливість оформлювати термінові заборонні приписи в електронному форматі
26 листопада 2025, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »