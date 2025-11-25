Фото: Національна поліція України

У Сарнах слідчий повідомив про підозру водійці, яка спричинила смертельну ДТП. За даними правоохоронців, аварія сталася 23 листопада близько 13:00 на вулиці Бандери. Під колеса автомобіля "Renault Scenic" потрапила 63-річна місцева жителька, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Постраждалу з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, однак через кілька годин вона померла. Слідство вже розпочало досудове розслідування за фактом ДТП. Санкція статті, за якою повідомлено підозру, передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Сьогодні, 25 листопада, суд обрав 54-річній підозрюваній цілодобовий домашній арешт. Наразі правоохоронці продовжують збирати докази та встановлювати обставини пригоди.

За словами слідчих, перевіряються усі версії, включно з можливими порушеннями правил дорожнього руху з боку водія. У разі доведення вини, справу передадуть до суду для розгляду у встановленому законом порядку.

