На Рівненщині шахраї продали чоловіку за кілька сотень гривень генератор, якого не існує

Фото: Нацполіція

В Україні через російські обстріли запроваджують обмеження електроенергії. Аферисти "наживаються" на людях в непростий період

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся один з підприємеців у Рівному. За його словами, він в інтернеті побачив оголошення про продаж генератора. "Продавець" надіслав йому номер банківського рахунку ФОП для оплати. Чоловік переказав кошти.

Проте товар, який він оплатив, він так і не отримав. Загалом шахраї вкрали 242 400 гривень.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях жінка стала жертвою аферистів. Вона перейшла за посиланням для купівлі товару та ввела там свої дані. Згодом шахраї зняли кошти з її банківського рахунку.