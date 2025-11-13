Фото: Национальная полиция Украины

Пенсионерка более четырех часов бродила по лесу в Ровенской области, пока ее не нашли полиция и лесники

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском районе полиция спасла 65-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу близ поселка Клевань. Событие произошло 12 ноября около 16:00, когда пенсионерка во время сбора грибов не смогла найти обратный путь и обратилась за помощью к правоохранителям.

Сначала женщина пыталась самостоятельно сориентироваться среди деревьев, однако безуспешно. Приближались сумерки, поэтому она позвонила полиции и подробно описала окружение, в котором находилась.

Спасательная операция длилась более четырех часов

На место срочно прибыли работники СРПП, патрульной полиции Клеванской громады и лесники. Спасательная операция длилась более четырех часов. Полицейские включили сирену и проблесковые маячки, чтобы помочь женщине найти выход, ориентируясь по световым сигналам и следуя инструкциям по телефону.

К счастью, пенсионерка не нуждалась в медицинской помощи. После спасения правоохранители отвезли ее домой, а позже женщина позвонила по телефону на спецлинию 102, чтобы поблагодарить за оперативную и профессиональную помощь.

Напомним, ранее на Закарпатье в высокогорной части Раховского района трагически погибли два туриста из Винницкой области в возрасте 36 и 41 год - их тела обнаружили вблизи озера Бребенескул.