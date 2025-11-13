В Ровенской области полицейские спасли 65-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу
Пенсионерка более четырех часов бродила по лесу в Ровенской области, пока ее не нашли полиция и лесники
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
В Ровенском районе полиция спасла 65-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу близ поселка Клевань. Событие произошло 12 ноября около 16:00, когда пенсионерка во время сбора грибов не смогла найти обратный путь и обратилась за помощью к правоохранителям.
Сначала женщина пыталась самостоятельно сориентироваться среди деревьев, однако безуспешно. Приближались сумерки, поэтому она позвонила полиции и подробно описала окружение, в котором находилась.
На место срочно прибыли работники СРПП, патрульной полиции Клеванской громады и лесники. Спасательная операция длилась более четырех часов. Полицейские включили сирену и проблесковые маячки, чтобы помочь женщине найти выход, ориентируясь по световым сигналам и следуя инструкциям по телефону.
К счастью, пенсионерка не нуждалась в медицинской помощи. После спасения правоохранители отвезли ее домой, а позже женщина позвонила по телефону на спецлинию 102, чтобы поблагодарить за оперативную и профессиональную помощь.
