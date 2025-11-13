Фото: Національна поліція України

Пенсіонерка понад чотири години блукала лісом на Рівненщині, доки її не знайшли поліція та лісники

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненському районі поліція врятувала 65-річну жінку, яка заблукала в лісі поблизу селища Клевань. Подія сталася 12 листопада близько 16:00, коли пенсіонерка під час збору грибів не змогла знайти дорогу назад і звернулася за допомогою до правоохоронців.

Спершу жінка намагалася самостійно орієнтуватися серед дерев, але безуспішно. Наближалися сутінки, тому вона зателефонувала до поліції та детально описала оточення, в якому знаходилася.

Рятувальна операція тривала понад чотири години

На місце терміново прибули працівники СРПП, патрульної поліції Клеванської громади та лісники. Рятувальна операція тривала понад чотири години. Поліцейські увімкнули сирену та проблискові маячки, щоб допомогти жінці знайти вихід, орієнтуючись за світловими сигналами та слідуючи інструкціям по телефону.

На щастя, пенсіонерка не потребувала медичної допомоги. Після порятунку правоохоронці відвезли її додому, а пізніше жінка зателефонувала на спецлінію 102, щоб подякувати за оперативну і професійну допомогу.

