Після десятиліть спільного життя мешканець Рівненщини вирішив розірвати шлюб, пояснивши, що втомився від одностороннього подружнього життя

Про це повідомляє суддя Дубенського міськрайонного суду Олександра Жуковська, передає RegioNews.

На Рівненщині розгорнулася історія подружжя, яке прожило разом усе життя, але на схилі літ вирішило розійтися. Чоловік звернувся до суду з проханням розірвати шлюб, пояснивши, що втомився самотужки тягнути всі справи по господарству.

Спершу чоловік попросив розглянути справу без його присутності, адже живе далеко і має поважний вік. Дружина ж категорично не погодилася на розлучення – вимагала час на примирення. Суддя дала подружжю три місяці. Та згодом чоловік знову написав листа: просив усе ж таки розірвати шлюб, бо спільного життя вже не бачить. Жінка ж залишалася непохитною – на суді емоційно заявила, що чоловік покидає її після багатьох років спільного життя та звинуватила його у зраді.

Під час засідання чоловік заперечив такі обвинувачення, наголосивши, що все життя працював, забезпечував сім’ю та ніколи не залишав дружину без уваги. За його словами, жінка не працювала, посилаючись на давню операцію після аварії на Чорнобильській АЕС, проте, за словами чоловіка, це не заважало їй керувати родиною й вимагати більшого. Він пояснив, що хоче просто спокійно дожити решту років, адже "втомився усе тягти сам".

У підсумку суд задовольнив позов і розірвав шлюб. Як зазначила суддя, насильно зберегти родину неможливо, якщо відсутня добровільність і взаємна повага. Іноді, навіть після десятиліть спільного життя, людям доводиться розлучатися, щоб нарешті відчути спокій.

