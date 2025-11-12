14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 18:22

Втомився та благає розірвання шлюбу: на Рівненщині чоловік подав до суду, щоб розлучитися

12 листопада 2025, 18:22
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Після десятиліть спільного життя мешканець Рівненщини вирішив розірвати шлюб, пояснивши, що втомився від одностороннього подружнього життя

Про це повідомляє суддя Дубенського міськрайонного суду Олександра Жуковська, передає RegioNews.

На Рівненщині розгорнулася історія подружжя, яке прожило разом усе життя, але на схилі літ вирішило розійтися. Чоловік звернувся до суду з проханням розірвати шлюб, пояснивши, що втомився самотужки тягнути всі справи по господарству.

Спершу чоловік попросив розглянути справу без його присутності, адже живе далеко і має поважний вік. Дружина ж категорично не погодилася на розлучення – вимагала час на примирення. Суддя дала подружжю три місяці. Та згодом чоловік знову написав листа: просив усе ж таки розірвати шлюб, бо спільного життя вже не бачить. Жінка ж залишалася непохитною – на суді емоційно заявила, що чоловік покидає її після багатьох років спільного життя та звинуватила його у зраді.

Під час засідання чоловік заперечив такі обвинувачення, наголосивши, що все життя працював, забезпечував сім’ю та ніколи не залишав дружину без уваги. За його словами, жінка не працювала, посилаючись на давню операцію після аварії на Чорнобильській АЕС, проте, за словами чоловіка, це не заважало їй керувати родиною й вимагати більшого. Він пояснив, що хоче просто спокійно дожити решту років, адже "втомився усе тягти сам".

У підсумку суд задовольнив позов і розірвав шлюб. Як зазначила суддя, насильно зберегти родину неможливо, якщо відсутня добровільність і взаємна повага. Іноді, навіть після десятиліть спільного життя, людям доводиться розлучатися, щоб нарешті відчути спокій.

Нагадаємо, теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша одразу після його розлучення придбала елітну нерухомість в Одесі – 16 соток землі у котеджному містечку "Чорноморська Рив'єра" вартістю щонайменше 8 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Рівненська область розлучення родина шлюб Дубно сімейний конфлікт
Суд узяв під варту Ігоря Миронюка у справі про корупцію в Енергоатомі
12 листопада 2025, 15:44
Суд відправив фігуранта корупційної справи по Енергоатому Басова під варту
12 листопада 2025, 15:31
Довічне ув'язнення: суд залишив без змін вирок військовому за розстріл колег у Дніпрі
12 листопада 2025, 11:49
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Операцыя "Мідас": суд взяв під варту Ігоря Фурсенка у справі про ймовірну корупцію в Енергоатомі
12 листопада 2025, 19:54
У Чернігові жінку ошукали на понад 73 тисячі гривень: у чому небезпека "легкого заробітку"
12 листопада 2025, 19:44
Суд виправдав російського військового у справі про мародерство у Бородянці Київської області
12 листопада 2025, 19:28
На трасі Київ – Чоп сталася ДТП: перекрито одну смугу руху
12 листопада 2025, 19:07
Суд взяв під варту Лесю Устименко у справі про розкрадання Енергоатому
12 листопада 2025, 19:00
Безугла закликала Зеленського звільнити Єрмака після "плівок Міндіча"
12 листопада 2025, 18:58
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли кілька громад: важко поранений 56-річний чоловік
12 листопада 2025, 18:48
Відключення світла 13 листопада: в Укренерго оголосили графіки обмежень
12 листопада 2025, 18:45
Літаки-розвідники, ударні дрони та бомбери на цифровому зв’язку: Мінцифра готує технологічну відповідь на нові виклики фронту
12 листопада 2025, 18:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Всі блоги »