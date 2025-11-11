Фото: Нацполіція

Інцидент стався 6 червня цього року. Увечері в місті Дубно двоє чоловіків підійшли до службового автомобіля Toyota Corolla Департаменту патрульної поліції. Один виліз на капот, де його сфотографував другий на телефон, після чого вони помінялися місцями, пошкодивши капот.

На суді чоловіки визнали свою провину. Вони заявили, що їм дуже соромно. Особливо через те, що це сталось в присутності дітей. Один із них лікується від алкогольної залежності та планує служити в армії, а другий — сплатив штраф за попередні покарання і зобов’язався дотримуватися умов іспитового строку.

Першому чоловіку призначили рік в'язниці, додавши невідбуте покарання, що дало 5 років 3 місяці. Другий чоловік отримав рік із випробуванням на 2 роки та обов’язками: зокрема, публічне вибачення та обов'язок повідомляти правоохоронцям про зміну проживання чи роботи, не виїжджати за кордон без дозволу.

