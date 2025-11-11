18:44  11 листопада
Хотіли фото з патрульним авто: на Рівненщині судили двох чоловіків за п'яну фотосесію

Фото: Нацполіція
Дубенський міськрайонний суд визнав винними двох місцевих жителів у пошкодженні службового автомобіля патрульної поліції. Виявилось, що двоє п'яних чоловіків хотіли зробити фото

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Інцидент стався 6 червня цього року. Увечері в місті Дубно двоє чоловіків підійшли до службового автомобіля Toyota Corolla Департаменту патрульної поліції. Один виліз на капот, де його сфотографував другий на телефон, після чого вони помінялися місцями, пошкодивши капот.

На суді чоловіки визнали свою провину. Вони заявили, що їм дуже соромно. Особливо через те, що це сталось в присутності дітей. Один із них лікується від алкогольної залежності та планує служити в армії, а другий — сплатив штраф за попередні покарання і зобов’язався дотримуватися умов іспитового строку.

Першому чоловіку призначили рік в'язниці, додавши невідбуте покарання, що дало 5 років 3 місяці. Другий чоловік отримав рік із випробуванням на 2 роки та обов’язками: зокрема, публічне вибачення та обов'язок повідомляти правоохоронцям про зміну проживання чи роботи, не виїжджати за кордон без дозволу.

Нагадаємо, раніше у Верховному суді розглядали справу правоохоронця, який забрав з місця ДТП шолом та тактичні рукавиці. Ці речі він згодом виставив на продаж в інтернеті.

11 листопада 2025
