ДТП в центре Житомира: погиб иностранец и 17-летняя пассажирка

Фото: полиция

ДТП произошло в центре Житомира 9 ноября, около 21:20 на улице Большой Бердичевской

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz, 41-летний иностранец, проживавший в Винницкой области, двигался в направлении улицы Театральной. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в дом.

В результате ДТП водитель и его пассажирка, 17-летняя жительница Житомира, погибли на месте. Еще две 17-летние девушки – жительницы Любарской громады – получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 10 ноября на Днепропетровщине легковушка Volkswagen влетела в дерево. Погиб пассажир авто, еще одна пассажирка – в больнице.