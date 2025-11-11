Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер

Фото: Національна поліція

У селі Клесів, що в Сарненському районі Рівненської області, відбулося кілька трагічних подій.

Про це йдеться у сюжеті ITV media group, передає RegioNews.

За даними від правоохоронців, упізню пору доби 16-річний юнак із села Вири на мотоциклі наїхав на місцевого жителя, після чого залишив місце ДТП. Потерпілий чоловік, 36 років, спочатку запевняв, що допомога не потрібна, але згодом його доправили додому.

Наступного ранку, 6 листопада, на території господарства місцеві жителі виявили тіло 16-річного керманича мотоцикла.

Поліцейські зазначили, що на тілі юнака були подряпини, інших видимих тілесних ушкоджень експерт не зафіксував.

Однак, місцеві жителі та односельці хлопяця, підозрюють, що його побили та вкоротили йому віку, не вірячи у версію самогубства.

Чоловік, якого збив юнак, помер 7 листопада через отримані травми, попри спроби медиків його врятувати.

Правоохоронці розпочали розслідування двох кримінальних проваджень за:

ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою "самогубство");

ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі призначено низку експертиз, поліція встановлює всі обставини подій.

