В Ровно спасатели раскопали и достали из рва тело мужчины

В Ровно из трехметрового рва спасатели достали тело мужчины
Днем 6 ноября в Ровно спасатели помогли полиции достать из рва глубиной около 3 метров тело мужчины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
С помощью экскаватора и лопат чрезвычайники раскопали почву и подняли тело на поверхность.
Обстоятельства гибели 44-летнего мужчины устанавливает полиция.
К работам привлекали две единицы спецтехники ГСЧС и шесть спасателей.
Напомним, днем 3 ноября в Житомирской области во время погрузки дров на лесовоз перевернулся кран, под конструкциями которого оказался крановщик. Спасатели доставли тело мужчины из-под перевернутого крана.
