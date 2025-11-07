В Ровно спасатели раскопали и достали из рва тело мужчины

Фото: ГСЧС

Днем 6 ноября в Ровно спасатели помогли полиции достать из рва глубиной около 3 метров тело мужчины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

С помощью экскаватора и лопат чрезвычайники раскопали почву и подняли тело на поверхность.

Обстоятельства гибели 44-летнего мужчины устанавливает полиция.

К работам привлекали две единицы спецтехники ГСЧС и шесть спасателей.

Напомним, днем 3 ноября в Житомирской области во время погрузки дров на лесовоз перевернулся кран, под конструкциями которого оказался крановщик. Спасатели доставли тело мужчины из-под перевернутого крана.