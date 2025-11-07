У Рівному рятувальники розкопали та дістали з рову тіло чоловіка

У Рівному з триметрового рову рятувальники дістали тіло чоловіка
Вдень 6 листопада у Рівному рятувальники допомогли поліції дістати з рову глибиною близько 3 метрів тіло чоловіка
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
За допомогою екскаватора та лопат надзвичайники розкопали ґрунт і підняли тіло на поверхню.
Обставини загибелі 44-річного чоловіка встановлює поліція.
До робіт залучали дві одиниці спецтехніки ДСНС і шістьох рятувальників.
Нагадаємо, вдень 3 листопада на Житомирщині під час навантаження дров на лісовоз перекинувся кран, під конструкціями якого опинився кранівник. Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під перекинутого крана.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На фронті бракує людей: офіційно за місяць з армії втекли понад 21 тисяча військових
07 листопада 2025, 09:27Операція "Мігрант": скільки нелегалів виявили по всій Україні
07 листопада 2025, 09:24Сили ППО вночі знешкодили 94 зі 128 російських дронів: є влучання на 11 локаціях
07 листопада 2025, 09:13Автівка влетіла у магазин на Київщині: у крові водія алкоголь перевищував норму у 9 разів
07 листопада 2025, 08:57Росіяни знову атакували енергетику Одещини: виникли пожежі
07 листопада 2025, 08:50Посол України відреагував на зняття прапора з парламенту Чехії
07 листопада 2025, 08:49Після нічної атаки дронів РФ у Чугуєві спалахнули масштабні пожежі
07 листопада 2025, 08:37На Харківщині за жовтень сталися майже 300 ДТП: 14 загиблих, 95 травмованих
07 листопада 2025, 08:28Росіяни обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщини: є пошкодження
07 листопада 2025, 08:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »