У Рівному рятувальники розкопали та дістали з рову тіло чоловіка

Фото: ДСНС

Вдень 6 листопада у Рівному рятувальники допомогли поліції дістати з рову глибиною близько 3 метрів тіло чоловіка

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

За допомогою екскаватора та лопат надзвичайники розкопали ґрунт і підняли тіло на поверхню.

Обставини загибелі 44-річного чоловіка встановлює поліція.

До робіт залучали дві одиниці спецтехніки ДСНС і шістьох рятувальників.

Нагадаємо, вдень 3 листопада на Житомирщині під час навантаження дров на лісовоз перекинувся кран, під конструкціями якого опинився кранівник. Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під перекинутого крана.