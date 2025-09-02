На Львовщине пограничники задержали водителя микроавтобуса, который прятал в сиденьях янтарь на полмиллиона гривен

фото: ГПСУ

Во Львовской области, в пункте пропуска «Рава-Русская», пограничники разоблачили попытку незаконного перемещения более 4 кг янтаря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время тщательного осмотра автомобиля Mercedes, за рулем которого находился 25-летний житель Хмельницкой области, пограничники обнаружили свертки из янтаря, спрятанные под обшивкой передних сидений.

По словам водителя, он самостоятельно упаковал янтарь и планировал перевезти его в страны ЕС для дальнейшей реализации.

Ориентировочная стоимость камней составляет полмиллиона гривен.

