Фото: поліція

Правоохоронці задокументували діяльність трьох молодиків, які організували скупку та перепродаж незаконно видобутого бурштину

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Затримані – троє жителів села Тинне Сарненського району – брати 21 та 27 років, а також їхній 21-річний знайомий.

За даними слідства, у період із липня 2024-го по лютий 2025 року молодики систематично скуповували бурштин-сирець, сортували його за фракціями, зберігали у власних домогосподарствах і збували оптовим скупникам. Виручені гроші ділили між собою.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 450 кг бурштину. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого каміння сягає близько 1,5 млн грн. На вилучене майно накладено арешт.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч.2 ст.240-1 ККУ – незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут бурштину без підтвердження законного походження, вчинене повторно. Слідчі дії тривають.

