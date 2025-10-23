У Рівному 10-річний хлопчик потрапив під колеса авто на нерегульованому переході

Фото: пресслужба поліції

23 жовтня близько 16:00 сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав 10-річний хлопчик

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, дитина раптово вибігла на проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході, через що водій не встиг відреагувати.

Слідчі встановили, що 41-річний водій автомобіля "Kia Sportage", уродженець Полтавщини, рухався з небезпечною швидкістю і не врахував дорожню обстановку. Внаслідок цього він допустив наїзд на дитину, яка перебігала дорогу.

Водій допустив наїзд на 10-річного хлопчика

Хлопчика доставили до лікарні, де йому попередньо діагностували перелом гомілковостопного суглоба та носа. Лікарі призначили додаткове обстеження, щоб оцінити стан здоров'я потерпілого більш детально.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та визначають ступінь відповідальності водія за порушення правил дорожнього руху.

