16:09  23 жовтня
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 19:51

У Рівному 10-річний хлопчик потрапив під колеса авто на нерегульованому переході

23 жовтня 2025, 19:51
Фото: пресслужба поліції
23 жовтня близько 16:00 сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав 10-річний хлопчик

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, дитина раптово вибігла на проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході, через що водій не встиг відреагувати.

Слідчі встановили, що 41-річний водій автомобіля "Kia Sportage", уродженець Полтавщини, рухався з небезпечною швидкістю і не врахував дорожню обстановку. Внаслідок цього він допустив наїзд на дитину, яка перебігала дорогу.

Водій допустив наїзд на 10-річного хлопчика

Хлопчика доставили до лікарні, де йому попередньо діагностували перелом гомілковостопного суглоба та носа. Лікарі призначили додаткове обстеження, щоб оцінити стан здоров'я потерпілого більш детально.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та визначають ступінь відповідальності водія за порушення правил дорожнього руху.

Раніше повідомлялося, у Львові сталося ДТП за участю мотоцикла та автомобіля Ford. За попередніми даними, аварія забрала життя неповнолітньої пасажирки.

Рівне ДТП дитина пішохідний перехід наїзд ушпиталення
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
