22 октября 2025, 18:30

В Ровенской области депортировали 35-летнего гражданина Турции, который три года жил в Украине нелегально

22 октября 2025, 18:30
Фото: Национальная полиция Украины
Иностранца, длительно находившегося в Украине без разрешения, принудительно вернули в страну происхождения

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Полицейские миграционной службы Ровенской области принудительно выдворили 35-летнего гражданина Турции. Мужчину поместили в пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства перед отправлением на родину.

Как установило следствие, иностранец прибыл в Украину в 2021 году. Он поселился в Ровенской области, где познакомился с местной женщиной. В то же время мужчина не оформил документы, разрешающие законное пребывание на территории страны.

Поэтому его пребывание в Украине считалось нарушением миграционного законодательства. Правоохранители еще в 2021 году составили на него административные материалы по статье 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли решение о принудительном возвращении в страну происхождения. Решение тогда исполнено не было.

В октябре 2025 года миграционная служба Ровенской области повторно составила административный протокол по части 2 статьи 203 КУоАП по представлению полиции. На его основании было принято решение о принудительном выдворении иностранца из Украины в Турцию. Следствие и процедура оформления документов продолжались в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, Украина смогла вернуть более тысячи детей, похищенных Россией с начала полномасштабной войны. В то же время более 1,6 миллионов украинских детей до сих пор остаются под контролем врага.

