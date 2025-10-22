Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Полицейские миграционной службы Ровенской области принудительно выдворили 35-летнего гражданина Турции. Мужчину поместили в пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства перед отправлением на родину.

Как установило следствие, иностранец прибыл в Украину в 2021 году. Он поселился в Ровенской области, где познакомился с местной женщиной. В то же время мужчина не оформил документы, разрешающие законное пребывание на территории страны.

Поэтому его пребывание в Украине считалось нарушением миграционного законодательства. Правоохранители еще в 2021 году составили на него административные материалы по статье 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли решение о принудительном возвращении в страну происхождения. Решение тогда исполнено не было.

В октябре 2025 года миграционная служба Ровенской области повторно составила административный протокол по части 2 статьи 203 КУоАП по представлению полиции. На его основании было принято решение о принудительном выдворении иностранца из Украины в Турцию. Следствие и процедура оформления документов продолжались в соответствии с действующим законодательством.

