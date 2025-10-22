Фото: Національна поліція України

Іноземця, який тривалий час перебував в Україні без дозволу, примусово повернули до країни походження

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Поліцейські міграційної служби Рівненської області примусово видворили 35-річного громадянина Туреччини. Чоловіка помістили до пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства перед відправленням на батьківщину.

Як встановило слідство, іноземець прибув в Україну у 2021 році. Він оселився у Рівненській області, де познайомився з місцевою жінкою. Водночас чоловік не оформив документи, які дозволяють законне перебування на території країни.

Через це його перебування в Україні вважалося порушенням міграційного законодавства. Правоохоронці ще у 2021 році склали на нього адміністративні матеріали за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли рішення про примусове повернення до країни походження. Рішення тоді виконано не було.

У жовтні 2025 року міграційна служба Рівненщини повторно склала адміністративний протокол за частиною 2 статті 203 КУпАП за поданням поліції. На його підставі ухвалили рішення про примусове видворення іноземця з України до Туреччини. Слідство та процедура оформлення документів тривали відповідно до чинного законодавства.

