Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Правоохоронці Рівненщини викрили двох місцевих жителів, причетних до незаконного збуту канабісу. Обидва чоловіки, 46 та 44 років, наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання відповідно до статті 208 КПК України.

Поліція вилучила понад 180 кг канабісу

13 жовтня працівники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Рівненського районного управління поліції провели два санкціоновані обшуки на території господарства, що належить фігурантам. Під час перевірки правоохоронці виявили 20 коробок із понад 170 кг канабісу та автомобіль "Renault". Крім цього, було вилучено ще 10 кг подрібненого наркотика, готового до споживання.

За попередньою оцінкою, загальна вартість вилученого на "чорному" ринку становить близько 7,5 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили, що чоловіки сушили канабіс на горищі закинутого будинку у Рівненському районі, де й тримали основні запаси.

Слідчі повідомили обом підозри за фактом незаконного обігу наркотичних засобів та наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

