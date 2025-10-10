Судья Марина Барсук: под давлением общества и нехваткой кадров – как судьи каждый день сдают экзамен на доверие

иллюстративное фото: из открытых источников

Судебная реформа начинается не с отчетов, а с честных решений. Марина Барсук объясняет, как судьи держат высокую планку добродетели, несмотря на дефицит кадров и недоверие общества

Мы часто обсуждаем, каким должен быть судья, как проходит отбор, достаточно ли высокие критерии добродетели. Но, как отмечает судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук , настоящий вызов для судьи начинается не во время конкурса, а после принятия присяги.

"Ежедневный, незаметный экзамен – именно он определяет, сможет ли общество доверять суду".

Она объясняет, что отбор и квалификационная оценка – это лишь первый этап, своеобразное обещание системы высоких стандартов. Реальная проверка добродетели начинается, когда судья надевает мантию и сталкивается с реальными вызовами: давлением, критикой, нехваткой кадров и огромной нагрузкой.

По словам судьи-спикера, судебная система в Украине находится в условиях кадрового голода: в некоторых судах работает только от 22% до 61% судей, а апелляционные инстанции находятся на грани паралича. Это создает чрезвычайную нагрузку и риски для качества правосудия.

"Во время дефицита кадров мог бы возникнуть соблазн снижать требования, но этого не произошло. Планка постоянно высока – без изменений избранных стандартов. Так сохраняется баланс между потребностью системы и требованием общества не уступать качеством".

По ее словам, диплом, стаж и знание языка – это только пороговые критерии. Реальное испытание начинается при решении практических кейсов, нравственных дилемм и ситуаций публичного давления. Именно в этих моментах проявляется судейское суждение – умение предусмотреть последствия, взвесить доказательства и сделать решение понятным для общества.

Марина Барсук отмечает: каждое судебное решение – это обращение к обществу. И даже если оно юридически безупречно, но написано сложным языком или без объяснения логики, оно может порождать отчуждение.

"Доверяете ли вы потому, что не можете понять?"



По ее словам, независимость судьи – это не только стойкость к давлению, но и смелость говорить просто о сложном, объяснять логику своего решения. Таким образом, понятность и открытость судебных решений – это не просто признак этики, а инструмент восстановления доверия судебной власти.

Одним из самых сложных вызовов для современного судьи Марина Барсук называет "справедливый гнев общества", усугубленный социальными сетями.

Когда еще до приговора публика уже назначила виновного, от судьи ожидают не правосудия, а легитимацию общественного настроения.

"Устоять перед этим – и есть настоящий экзамен на независимость. Мантия – это символ служения праву, а не настроениям настоящего".

Именно поэтому в процессе отбора и аттестации много внимания уделяется стрессоустойчивости и умению работать под давлением – эти качества определяют не только профессиональную, но и моральную зрелость.

Суды в Украине постепенно изменяют формат общения с обществом. Как отмечает судья Марина Барсук, от судебной власти ожидают не только справедливости, но и открытости и понятного диалога – именно это задача новой коммуникационной модели.

Судья-спикер отмечает необходимость создания условий, в которых судьи могут работать эффективно и сохранять внутреннюю устойчивость. Речь идет не только о материальных гарантиях, но и о "психологическом щите" – поддержке, культуре взаимопомощи и защите от профессионального выгорания.

"Необходимо учесть и защиту от выгорания через регулирование разумной нагрузки, гарантии профессиональной помощи через патронатную службу и культуру поддержки внутри сообщества".

Без должной поддержки сложно выдерживать общественное давление и бороться со стереотипами о коррумпированности судебной системы. В то же время, по данным НАБУ, которые проанализировала Марина Барсук, именно судебные власти демонстрируют одну из самых низких долей подозрений в коррупции среди всех ветвей власти.

По словам судьи, настоящая реформа судебной системы проходит не в крупных отчетах, а ежедневно – в тысячах залов судебных заседаний. Она проявляется в смелости судьи остаться верным закону, в уважении сторон, в понятных и обоснованных решениях.

"Доверие выстраивается из тысяч кирпичиков – отдельных законных и справедливых решений, которые складываются в прочный фундамент правового государства", – резюмирует судья-спикер.

