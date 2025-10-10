Фото: БЭБ

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении дельца, наладившего нелегальное производство и продажу жидкостей для курения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что мужчина наладил массовое производство контрафактной продукции в нескольких цехах промышленного оборудования, расположенных в домовладениях и прилегающих помещениях Обуховского района.

Делок выпускал широкий ассортимент жидкостей для заправки вейпов. Продукцию фасовали в пластиковые ПЭТ-флаконы. Готовый товар распространялся на всей территории Украины.

Во время санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли около 2000 литров компонентов для изготовления жидкостей, 245 литров готовой продукции, оборудования и фурнитуры для производства, компьютерной техники, мобильных телефонов и черновых записей.

Ориентировочная стоимость изъятого – около 8,5 млн. грн.

Организатору объявили подозрение по ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили сеть по нелегальной продаже электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Контрафактную продукцию продавали в торговых точках, в частности в Белой Церкви, а также через соцсети с доставкой по всей Украине.