12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 18:58

На Рівненщині 36-річний чоловік отримав 60 діб арешту за напад на поліцейського

10 жовтня 2025, 18:58
Фото: Національна поліція України
Чоловіка, який поранив ножем поліцейського, суд відправив під варту на два місяці

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Суд у Вараші обрав запобіжний захід 36-річному місцевому жителю, який під час інциденту поранив ножем поліцейського. За рішенням суду, чоловіка взяли під варту строком на 60 діб. Нині він перебуває у медичному закладі слідчого ізолятора.

Суд ухвалив рішення про арешт нападника

Інцидент стався 8 жовтня близько опівночі. До поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що у дворі будинку невідомий чоловік погрожує йому ножем. На місце події прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці виявили порушника, який підпадав під опис заявника, – ним виявився 36-річний житель Вараша.

Під час спроби заспокоїти агресивного чоловіка поліцейські застосували сльозогінний газ, однак той не припинив опір. Зловмисник завдав два ножові удари 31-річному сержанту поліції – у голову та спину. У відповідь інший правоохоронець зробив два постріли з табельної зброї, поранивши нападника в ногу. Поліцейського госпіталізували з колото-різаними ранами, а затриманому діагностували вогнепальне поранення та перелом кінцівки.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч.2 ст.345 (умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Як з’ясувалося, підозрюваний раніше вже притягувався до відповідальності за спричинення тяжких тілесних ушкоджень і перебував на іспитовому терміні. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

