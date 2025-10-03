Иллюстративное фото: из открытых источников

Полиция проверяет факт избиения школьника в лицее в Ровенском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

2 октября в соцсетях появилось видео из Квасилова, на котором подросток в школьном туалете бьет другого мальчика руками и ногами по голове и телу.

Полицейские отреагировали и зарегистрировали происшествие. Правоохранители уже установили участников инцидента. Сейчас с ними работают работники ювенальной превенции, выясняющие все обстоятельства.

Напомним, ранее в Николаевской области подростки из-за неприязненных личных отношений избили 12-летнего парня. Избиение фиксировали видеосъемкой.