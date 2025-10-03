Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поліція перевіряє факт побиття школяра в ліцеї у Рівненському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

2 жовтня у соцмережах з’явилося відео з Квасилова, на якому підліток у шкільному туалеті б’є іншого хлопця руками та ногами по голові й тілу.

Поліцейські відреагували та зареєстрували подію. Правоохоронці вже встановили учасників інциденту. Зараз із ними працюють працівники ювенальної превенції, які з’ясовують усі обставини.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині підлітки через неприязні особисті стосунки побили 12-річного хлопця. Побиття фіксували відеозйомкою.