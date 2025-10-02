Фото: pixabay

В Черновцах сообщили о подозрении местному застройщику, который по мошеннической схеме нанес гражданам ущерб более чем на 13 млн грн

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, руководитель строительной компании организовал масштабную рекламную кампанию и демонстрировал проекты таунхаусов и квартир. Потенциальных покупателей возили на экскурсии в строительные площадки, где часть работ выполняли только для создания иллюзии реального строительства.

На самом деле у застройщика не было никаких разрешительных документов на землю, он предлагал инвесторам подписывать простые договоры без нотариального удостоверения и регистрации права собственности. Жилье инвесторы так и не получили, хотя деньги уже уплатили. Сумма нанесенного людям ущерба оценивается более чем в 13 млн грн.

Застройщику инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). На его имущество наложен арест.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 6 млн грн залога.

Следователи продолжают устанавливать круг пострадавших от аферы.

