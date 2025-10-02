15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
10:58  02 жовтня
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 18:31

На Рівненщині судитимуть чоловіка, який втягнув знайомого в кредитні афери

02 жовтня 2025, 18:31
Фото: ілюстративне
Мешканець Рівного постане перед судом за участь у шахрайській схемі, внаслідок якої потерпілий втратив понад 40 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному перед судом постане місцевий житель, якого обвинувачують у шахрайстві, внаслідок якого потерпілий зазнав збитків на понад 40 тисяч гривень. За даними поліції, чоловік використав дві афери, втягнувши 19-річного мешканця Рівненського району у незаконні фінансові схеми.

Під час випадкової зустрічі на одній із вулиць Рівного до юнака підійшли двоє чоловіків і запропонували швидкий заробіток – надати свої банківські картки в користування. Потерпілий погодився, після чого зловмисники отримали доступ до його телефона, змінили фінансовий номер у двох онлайн-банкінгах і заплатили йому 1600 гривень. Згодом один із аферистів попросив позичити 500 гривень і направив хлопця до іншого "роботодавця”, якому той передав доступ ще до шести банківських сервісів.

Через певний час до юнака звернувся невідомий, який представився поліцейським. Він повідомив, що нібито через махінації з банківськими картками відкрито кримінальну справу, та запропонував "вирішити” питання за 10 тисяч гривень. Лише після цього потерпілий дізнався, що на його ім’я відкриті кредити, і зрозумів, що став жертвою шахрайства.

Правоохоронці встановили особу одного з причетних – 23-річного рівнянина. Йому повідомлено про підозру за фактом заволодіння коштами шляхом обману. Слідство завершено, матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Наразі триває встановлення інших учасників злочинної схеми.

Раніше повідомлялося, на Сумщині викрили 23-річного кібершахрая, який ошукав місцевого жителя на 160 тисяч доларів, пропонуючи купівлю біткоїнів через фіктивну платформу.

