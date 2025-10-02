Фото: ілюстративне

Мешканець Рівного постане перед судом за участь у шахрайській схемі, внаслідок якої потерпілий втратив понад 40 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному перед судом постане місцевий житель, якого обвинувачують у шахрайстві, внаслідок якого потерпілий зазнав збитків на понад 40 тисяч гривень. За даними поліції, чоловік використав дві афери, втягнувши 19-річного мешканця Рівненського району у незаконні фінансові схеми.

Під час випадкової зустрічі на одній із вулиць Рівного до юнака підійшли двоє чоловіків і запропонували швидкий заробіток – надати свої банківські картки в користування. Потерпілий погодився, після чого зловмисники отримали доступ до його телефона, змінили фінансовий номер у двох онлайн-банкінгах і заплатили йому 1600 гривень. Згодом один із аферистів попросив позичити 500 гривень і направив хлопця до іншого "роботодавця”, якому той передав доступ ще до шести банківських сервісів.

Через певний час до юнака звернувся невідомий, який представився поліцейським. Він повідомив, що нібито через махінації з банківськими картками відкрито кримінальну справу, та запропонував "вирішити” питання за 10 тисяч гривень. Лише після цього потерпілий дізнався, що на його ім’я відкриті кредити, і зрозумів, що став жертвою шахрайства.

Правоохоронці встановили особу одного з причетних – 23-річного рівнянина. Йому повідомлено про підозру за фактом заволодіння коштами шляхом обману. Слідство завершено, матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Наразі триває встановлення інших учасників злочинної схеми.

