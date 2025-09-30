Фото: Национальная полиция Украины

53-летний житель Березновщины подозревается в смертельном нападении на гостя во время конфликта

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Березновском районе Ровенской области перед судом предстанет 53-летний житель села Колодязное, подозреваемый в нанесении смертельных телесных повреждений односельчанину. За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Согласно данным следствия, 11 июля мужчина в своем доме совместно с братом распивал алкогольные напитки с 23-летним гостем. Между хозяином и молодым человеком возник словесный конфликт. После этого 53-летний мужчина в подсобном помещении, где спал гость, нанес ему не менее двух проникающих ударов кухонным ножом в живот и спину.

Потерпевший был обнаружен на следующий день его родственником и госпитализирован. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, через полтора дня молодой человек скончался в больнице. Полиция сообщила подозреваемому о преступлении по ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства направлены в суд. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под арестом, где он находится на время следствия.

