30 вересня 2025, 21:20

На Рівненщині чоловік постане перед судом за смертельне побиття односельця

30 вересня 2025, 21:20
Фото: Національна поліція України
Читайте также
53-річний мешканець Березнівщини підозрюється у смертельному нападі на гостя під час конфлікту

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Березнівському районі Рівненської області перед судом постане 53-річний мешканець села Колодязне, якого підозрюють у завданні смертельних тілесних ушкоджень односельцю. За вчинене йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, 11 липня чоловік у своєму будинку спільно з братом розпивав алкогольні напої з 23-річним гостем. Між господарем та молодиком виник словесний конфлікт. Після цього 53-річний чоловік у підсобному приміщенні, де спав гість, наніс йому не менше двох проникаючих ударів кухонним ножем у живіт та спину.

Потерпілий був виявлений наступного дня його родичем і госпіталізований. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, через півтори доби молодик помер у лікарні. Поліція повідомила підозрюваному про злочин за ч. 2 ст. 121 КК України.

Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває на час слідства.

Раніше повідомлялося про конфлікт на Закапатті, під час якого 70-річний пенсіонер напав на сусіда з ножем. Підозрюваний схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив потерпілого в живіт та шию. Наразі справу скеровано до суду.

Чоловік на Броварщині смертельно побив жінку дерев'яною палицею під час сварки
30 вересня 2025, 20:48
На Вінниччині односелець кинув гранату у двох чоловіків: потерпілі у лікарні
30 вересня 2025, 19:51
Розчленував і намагався спалити: чоловіка балетмейстерки Марії Холодної засудили за її вбивство
30 вересня 2025, 18:01
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Буковині 27-річна дівчина померла після побиття знайомим – справа передана до суду
30 вересня 2025, 21:40
На Миколаївщині викрито незаконне виробництво питної води – збитки перевищили 120 млн грн
30 вересня 2025, 21:04
Маскувались під інтернет-магазинів: у Києві викрили сall-центр аферистів
30 вересня 2025, 20:50
Чоловік на Броварщині смертельно побив жінку дерев'яною палицею під час сварки
30 вересня 2025, 20:48
Відпочив в Італії: топпосадовець КМДА підробляв документи, щоб розслабитись за кордоном
30 вересня 2025, 20:20
Ворожа атака на Дніпро: 28 постраждалих, серед них 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина
30 вересня 2025, 20:01
На Вінниччині односелець кинув гранату у двох чоловіків: потерпілі у лікарні
30 вересня 2025, 19:51
Аферисти з Одещини вкрали у звільнених з полону військових майже мільйон
30 вересня 2025, 19:45
На Закарпатті затримали двох підозрюваних у переправленні чоловіка за 14 500€
30 вересня 2025, 19:37
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
