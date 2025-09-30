Фото: Національна поліція України

53-річний мешканець Березнівщини підозрюється у смертельному нападі на гостя під час конфлікту

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Березнівському районі Рівненської області перед судом постане 53-річний мешканець села Колодязне, якого підозрюють у завданні смертельних тілесних ушкоджень односельцю. За вчинене йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, 11 липня чоловік у своєму будинку спільно з братом розпивав алкогольні напої з 23-річним гостем. Між господарем та молодиком виник словесний конфлікт. Після цього 53-річний чоловік у підсобному приміщенні, де спав гість, наніс йому не менше двох проникаючих ударів кухонним ножем у живіт та спину.

Потерпілий був виявлений наступного дня його родичем і госпіталізований. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, через півтори доби молодик помер у лікарні. Поліція повідомила підозрюваному про злочин за ч. 2 ст. 121 КК України.

Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває на час слідства.

Раніше повідомлялося про конфлікт на Закапатті, під час якого 70-річний пенсіонер напав на сусіда з ножем. Підозрюваний схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив потерпілого в живіт та шию. Наразі справу скеровано до суду.