25 сентября 2025, 16:19

В Ровенской области 16-летний мотоциклист получил серьезные травмы в результате столкновения с автомобилем

25 сентября 2025, 16:19
Фото: Национальная полиция Украины
Подросток на мотоцикле получил серьезные травмы после столкновения с автомобилем в Сарнах

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В городе Сарны Ровенской области 16-летний водитель мотоцикла попал в больницу после дорожно-транспортного происшествия. Согласно данным следствия, столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля не уступил в движении во время поворота. У несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы и многочисленные ссадины. Установлено, что молодой человек никогда не получал водительского удостоверения.

Авария произошла 24 сентября около 18:50 на улице Ковельской. Предварительно следователи выяснили, что 42-летняя местная жительница на автомобиле "KIA", совершая левый поворот, не пропустила мотоцикл марки "KOVI" под управлением подростка. В результате столкновения несовершеннолетнего госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. У двоих водителей отобрали биологические образцы для установления состояния опьянения или наличия других факторов, которые могли повлечь за собой ДТП.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП с участием легковушки.

