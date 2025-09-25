На Львовщине разыскали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся
Правоохранители использовали записи камер наблюдения, чтобы установить личность водителя, который после смертельной аварии пытался избежать ответственности
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Полицейские Львовской области установили и разыскали водителя, который в ночь на 24 сентября смертельно травмировал пешехода вблизи села Свирж Львовского района и покинул место происшествия. Погибшим оказался 57-летний житель района. От полученных повреждений мужчина скончался еще до приезда медиков.
Для установления обстоятельств трагедии и поиска беглого водителя правоохранители привлекли оперативников криминальной полиции, следователей транспортного подразделения и работников управления уголовного анализа. Одним из ключевых инструментов расследования стали записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина". Благодаря этим материалам полицейские выяснили, что к наезду причастен 49-летний львовянин, управлявший автомобилем марки Volkswagen.
Мужчину обнаружили в городе Винники Львовского района. Его автомобиль изъяли и поместили на специальную площадку для проведения экспертизы.
По данному факту возбуждены уголовные производства по двум статьям: ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека) и ч.1 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до восьми лет заключения.
