Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители использовали записи камер наблюдения, чтобы установить личность водителя, который после смертельной аварии пытался избежать ответственности

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Полицейские Львовской области установили и разыскали водителя, который в ночь на 24 сентября смертельно травмировал пешехода вблизи села Свирж Львовского района и покинул место происшествия. Погибшим оказался 57-летний житель района. От полученных повреждений мужчина скончался еще до приезда медиков.

Для установления обстоятельств трагедии и поиска беглого водителя правоохранители привлекли оперативников криминальной полиции, следователей транспортного подразделения и работников управления уголовного анализа. Одним из ключевых инструментов расследования стали записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина". Благодаря этим материалам полицейские выяснили, что к наезду причастен 49-летний львовянин, управлявший автомобилем марки Volkswagen.

Мужчину обнаружили в городе Винники Львовского района. Его автомобиль изъяли и поместили на специальную площадку для проведения экспертизы.

По данному факту возбуждены уголовные производства по двум статьям: ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека) и ч.1 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до восьми лет заключения.

