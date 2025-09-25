12:51  25 сентября
25 сентября 2025, 14:52

На Львовщине разыскали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

25 сентября 2025, 14:52
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители использовали записи камер наблюдения, чтобы установить личность водителя, который после смертельной аварии пытался избежать ответственности

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Полицейские Львовской области установили и разыскали водителя, который в ночь на 24 сентября смертельно травмировал пешехода вблизи села Свирж Львовского района и покинул место происшествия. Погибшим оказался 57-летний житель района. От полученных повреждений мужчина скончался еще до приезда медиков.

Для установления обстоятельств трагедии и поиска беглого водителя правоохранители привлекли оперативников криминальной полиции, следователей транспортного подразделения и работников управления уголовного анализа. Одним из ключевых инструментов расследования стали записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина". Благодаря этим материалам полицейские выяснили, что к наезду причастен 49-летний львовянин, управлявший автомобилем марки Volkswagen.

Мужчину обнаружили в городе Винники Львовского района. Его автомобиль изъяли и поместили на специальную площадку для проведения экспертизы.

По данному факту возбуждены уголовные производства по двум статьям: ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека) и ч.1 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, в Кировоградской области в результате наезда BMW погибли двое подростков, а еще двое взрослых получили серьезные травмы. Следователи устанавливают детали трагедии и выясняют, что именно предшествовало смертельному ДТП.

24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
