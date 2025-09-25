12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 16:19

На Рівненщині 16-річний мотоцикліст отримав серйозні травми внаслідок зіткнення з автівкою

25 вересня 2025, 16:19
Фото: Національна поліція України
Підліток на мотоциклі отримав серйозні травми після зіткнення з автомобілем у Сарнах

Про це повідомляє поліція у Рівненській області, передає RegioNews.

У місті Сарни на Рівненщині 16-річний водій мотоцикла потрапив до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди. За даними слідства, зіткнення сталося через те, що водійка автомобіля не надала перевагу у русі під час повороту. У неповнолітнього діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом ключиці та численні садна. Встановлено, що молодик ніколи не отримував водійського посвідчення.

Аварія сталася 24 вересня близько 18:50 на вулиці Ковельській. Попередньо слідчі з’ясували, що 42-річна місцева мешканка на автомобілі "KIA", здійснюючи лівий поворот, не пропустила мотоцикл марки "KOVI", яким керував підліток. Внаслідок зіткнення неповнолітнього госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Обом водіям відібрали біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння чи наявності інших факторів, що могли спричинити ДТП.

Раніше повідомлялося, на Івано-Франківщині 15-річний мотоцикліст постраждав у ДТП за участю легковика.

ДТП аварія підліток постраждалий травма Рівненська область дорога
