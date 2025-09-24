16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 17:31

$3,600 за "групу інвалідності": у Рівному спіймали колишнього лікаря на хабарі

24 вересня 2025, 17:31
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці викрили схему, у якій колишній лікар обіцяв вплив на оформлення інвалідності за великі гроші

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному правоохоронці викрили 61-річного колишнього лікаря, який пропонував посприяти у отриманні групи інвалідності за гроші. За свої "послуги" чоловік вимагав 3 600 доларів, частину суми – 300 доларів – він отримав під час передачі останньої частини хабара.

Правоохоронці викрили колишнього лікаря

Злочинну діяльність рівнянина задокументували слідчі Слідчого управління разом з оперативниками УСР та співробітниками СБУ області. Процесуальне керівництво здійснювала обласна прокуратура. За даними правоохоронців, колишній лікар обіцяв вплинути на рішення голови та членів медико-соціальної експертної комісії щодо встановлення інвалідності для громадянина призовного віку.

Він обіцяв вплив на медико-соціальну експертну комісію

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідчі продовжують розслідування, встановлюючи всі обставини справи та можливих інших учасників схеми.

Нагадаємо, у Тернополі поліція затримала кардіолога, який отримав 500 доларів за фіктивний медичний діагноз. Лікар-кардіолог обіцяв пацієнту, що документ дозволить йому оформити інвалідність та уникнути служби.

хабар кримінал гроші затримання Рівне Лікар діагноз інвалідність
