Фото: Національна поліція України

Правоохоронці викрили схему, у якій колишній лікар обіцяв вплив на оформлення інвалідності за великі гроші

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному правоохоронці викрили 61-річного колишнього лікаря, який пропонував посприяти у отриманні групи інвалідності за гроші. За свої "послуги" чоловік вимагав 3 600 доларів, частину суми – 300 доларів – він отримав під час передачі останньої частини хабара.

Злочинну діяльність рівнянина задокументували слідчі Слідчого управління разом з оперативниками УСР та співробітниками СБУ області. Процесуальне керівництво здійснювала обласна прокуратура. За даними правоохоронців, колишній лікар обіцяв вплинути на рішення голови та членів медико-соціальної експертної комісії щодо встановлення інвалідності для громадянина призовного віку.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідчі продовжують розслідування, встановлюючи всі обставини справи та можливих інших учасників схеми.

Нагадаємо, у Тернополі поліція затримала кардіолога, який отримав 500 доларів за фіктивний медичний діагноз. Лікар-кардіолог обіцяв пацієнту, що документ дозволить йому оформити інвалідність та уникнути служби.