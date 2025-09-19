Фото: Национальная полиция Украины

Суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в убийстве 22-летнего знакомого во время конфликта

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Суд в Ровенском районе избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в убийстве знакомого. 34-летний местный житель был заключен под арест на 60 суток без права внесения залога.

Инцидент произошел вечером 17 сентября в селе Заставье на территории частного хозяйства. По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья в живот 22-летнего знакомого из села Голышев.

Жена находившегося неподалеку мужчины услышала выстрел и вызвала медиков. Прибывшие на место врачи констатировали лишь смерть молодого человека.

Следователи задержали подозреваемого и сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и выяснению мотивов преступления.

