19 вересня 2025, 17:01

60 діб під вартою: на Рівненщині 34-річному чоловіку обрали запобіжний засіб за вбивство під час застілля

19 вересня 2025, 17:01
Фото: Національна поліція України
Суд відправив під варту чоловіка, який підозрюється у вбивстві 22-річного знайомого під час конфлікту

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Суд у Рівненському районі обрав запобіжний захід чоловіку, який підозрюється у вбивстві знайомого. 34-річного місцевого жителя взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Інцидент стався ввечері 17 вересня у селі Застав’я на території приватного господарства. За даними слідства, підозрюваний напідпитку вистрілив із мисливської рушниці в живіт 22-річного знайомого з села Голишів.

Дружина чоловіка, яка перебувала неподалік, почула постріл і викликала медиків. Прибувши на місце, лікарі констатували смерть молодого чоловіка.

Слідчі затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства. На даний момент тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події та з’ясування мотивів злочину.

Нагадаємо про трагедію на Рівненщині. 34-річний чоловік смертельно поранив знайомого в його будинку. Поліція затримала підозрюваного, наразі з'ясовуються обставини конфлікту.

