12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 16:29

7 років за ґратами проведе 62-річний мешканець Рівненщини за вбивство сина

17 вересня 2025, 16:29
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Чоловік у стані сп’яніння вбив свого сина

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Суд виніс вирок 62-річному жителю села Кам’яне-Случанське, який у стані алкогольного сп’яніння вбив свого 35-річного сина. Під час скоєння злочину прилад Драгер зафіксував 0,58 проміле алкоголю в крові чоловіка.

Інцидент стався ввечері 10 вересня. Чоловік повернувся додому напідпитку. Син, який також перебував у стані сп’яніння, спав у той момент. Під час вечері між батьком та сином виникла суперечка: син почав чіплятися, штовхав та кілька разів ударив батька. Внаслідок повторних конфліктів, чоловік розлютився і завдав синові ножового удару в груди. Медики, яких викликала мати, констатували смерть потерпілого на місці.

Слідство встановило обтяжуючі обставини: злочин скоєно у стані алкогольного сп’яніння та щодо члена сім’ї. Пом’якшувальними факторами стали активне сприяння розкриттю злочину та похилий вік обвинуваченого. Чоловіка затримали за ст. 208 КПК України, йому оголосили підозру.

Наразі суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів. За чинним законодавством, за подібні дії обвинуваченому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, у Сумах під час сімейної сварки чоловік отримав ножове поранення. Правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження своєму співмешканцю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство Рівненська область сімейний конфлікт алкоголь вирок суд кримінал
2,4 млн грн "бойових" без боїв: на Сумщині судитимуть військового посадовця
17 вересня 2025, 14:50
На Рівненщині мотоцикл зіткнувся з авто – двоє 15-річних у лікарні
17 вересня 2025, 08:22
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
17 вересня 2025, 08:15
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
"Прослушка" у кабінеті Садового: мер Львова особисто розповів, як знайшли пристрій
17 вересня 2025, 17:45
Зрадник у формі: на Вінниччині судили агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ
17 вересня 2025, 17:45
На Одещині прикордонники затримали порушників, які заплатили 45 тисяч доларів, щоб втекти з України
17 вересня 2025, 17:44
Фіктивні угоди на 1,1 млн грн: на Дніпропетровщині група шахраїв незаконно переоформили 7 об’єктів нерухомості
17 вересня 2025, 17:31
На Кіровоградщині судили чоловіка, який за гроші виконував завдання росіян
17 вересня 2025, 17:30
У МОЗ пояснили, чому для відвідування басейну не потрібні жодні довідки
17 вересня 2025, 17:21
У Львові за державну зраду судили колишнього військового: його завербувала дружина
17 вересня 2025, 17:15
Зухвалий 14-річний водій у Харкові на Audi потрапив у ДТП – його мати виявилася чиновниця без доходів
17 вересня 2025, 17:15
Фіктивний шлюб не допоміг: вінницькі прикордонники затримали пару з Полтавщини
17 вересня 2025, 16:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »