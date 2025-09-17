Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Суд виніс вирок 62-річному жителю села Кам’яне-Случанське, який у стані алкогольного сп’яніння вбив свого 35-річного сина. Під час скоєння злочину прилад Драгер зафіксував 0,58 проміле алкоголю в крові чоловіка.

Інцидент стався ввечері 10 вересня. Чоловік повернувся додому напідпитку. Син, який також перебував у стані сп’яніння, спав у той момент. Під час вечері між батьком та сином виникла суперечка: син почав чіплятися, штовхав та кілька разів ударив батька. Внаслідок повторних конфліктів, чоловік розлютився і завдав синові ножового удару в груди. Медики, яких викликала мати, констатували смерть потерпілого на місці.

Слідство встановило обтяжуючі обставини: злочин скоєно у стані алкогольного сп’яніння та щодо члена сім’ї. Пом’якшувальними факторами стали активне сприяння розкриттю злочину та похилий вік обвинуваченого. Чоловіка затримали за ст. 208 КПК України, йому оголосили підозру.

Наразі суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів. За чинним законодавством, за подібні дії обвинуваченому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

