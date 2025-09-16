Житель Рівненщини намагався підкупити прикордонника, щоб переправити за кордон друга

фото: ДПСУ

На Рівненщині прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення до ЄС чоловіка мобілізаційного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

До злочинної діяльності 32-річний житель Рівненщини намагався залучити прикордонника. Зловмисник запропонував військовослужбовцю 8000 доларів США. За ці кошти чоловік хотів посприяти своєму 30-річному другу з Києва незаконно виїхати з України.

Обох чоловіків затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм оголошено підозри за статтями ККУ 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" та 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, на Рівненщині затримали чоловіка, який за 6500 доларів інструктував "клієнтів" призовного віку для перетину кордону. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.