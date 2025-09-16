12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 15:15

Житель Рівненщини намагався підкупити прикордонника, щоб переправити за кордон друга

16 вересня 2025, 15:15
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення до ЄС чоловіка мобілізаційного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

До злочинної діяльності 32-річний житель Рівненщини намагався залучити прикордонника. Зловмисник запропонував військовослужбовцю 8000 доларів США. За ці кошти чоловік хотів посприяти своєму 30-річному другу з Києва незаконно виїхати з України.

Обох чоловіків затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм оголошено підозри за статтями ККУ 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" та 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, на Рівненщині затримали чоловіка, який за 6500 доларів інструктував "клієнтів" призовного віку для перетину кордону. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область ДПСУ схема корупція хабар втеча за кордон
"Лягла на колії": на Рівненщині під колесами потяга загинула 14-річна дівчина
15 вересня 2025, 15:18
Ексначальник сервісного центру МВС у Рівненській області забув задекларувати понад 3 млн грн
11 вересня 2025, 22:55
На Рівненщині працівники ТЦК роз'їжджали селом напідпитку і в'їхали у паркан
11 вересня 2025, 10:43
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Завдали понад 3 млн грн шкоди природі: на Київщині браконьєри ловили рибу у Чорнобильській зоні
16 вересня 2025, 16:30
На Одещині судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай
16 вересня 2025, 16:25
На Кіровоградщині засудили чоловіка до 10 років за зґвалтування 13-річної дівчинки
16 вересня 2025, 15:59
Мережею шириться інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні – коментар патрульної поліції
16 вересня 2025, 15:53
Укрпошта втратила 2,5 млрд грн від початку війни – компанія на межі дефолту
16 вересня 2025, 15:40
На Черкащині чоловік загинув після вибуху гранати, кинутої знайомим
16 вересня 2025, 15:15
На Харківщині зібрали аграріїв: у фокусі – розмінування, кредити та бронювання
16 вересня 2025, 15:07
У Сумах жінка вдарила співмешканця ножем у шию під час сварки
16 вересня 2025, 14:59
Фальшиві документи для ухилення від служби: прикордонники викрили чергову схему на Львівщині
16 вересня 2025, 14:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »