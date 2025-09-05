Иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Змиев Харьковской области 41-летний местный житель напал с ножом на работника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 3 сентября около 10.00.

Представитель ТЦК проводил сверку с учетными данными военнообязанных, когда мужчина агрессивно отреагировал на законное требование, достал нож и нанес ему множественные резаные раны руки.

После нападения злоумышленник пытался скрыться, однако полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали.

В тот же день следователи полиции №2 Чугуевского райуправления сообщили ему о подозрении. Ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Змиевский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.

