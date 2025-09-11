09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2025, 10:43

На Рівненщині працівники ТЦК роз'їжджали селом напідпитку і в'їхали у паркан

11 вересня 2025, 10:43
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У селі Трипутня Сарненського району, що на Рівненщині працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) роз’їжджали у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомляє місцевий телеканал itv, передає RegioNews.

Згодом автомобіль врізався у паркан, пошкодивши огорожу старости села.

"Я не бачив момент удару, але почув потужний звук, саме коли бус в’їхав у паркан", – розповів Петро Чайковський.

Місцеві жителі обурені поведінкою працівників ТЦК, зазначають, що ті були напідпитку.

"Вони їхали, як скажені, добре, що ніхто не постраждав", – кажуть очевидці.

У ТЦК заявили, що призначили службове розслідування, а всі збитки відшкодують найближчим часом.

"За даним фактом триває розслідування. Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані", – повідомила речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку. Натовп людей заблокував службовий автомобіль на території житлового комплексу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
село Рівненська область ТЦК алкогольне отруєння огорожа службове авто
Учасницям акції проти ТЦК у Вінниці повідомили про підозру
08 вересня 2025, 15:51
Напав із ножем на працівника ТЦК – на Харківщині чоловіку оголосили підозру
05 вересня 2025, 16:11
Всі новини »
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
На Харківщині окупанти атакували авто поліції: троє поранених
11 вересня 2025, 13:40
Нардеп пропонує підвищити зарплати працівникам ТЦК до рівня НАБУ і ДБР
11 вересня 2025, 13:24
Російські авіабомби поцілили по селу на Харківщині: виникла пожежа, є постраждалі
11 вересня 2025, 13:11
На Сумщині та Одещині прикордонники збили 15 ворожих дронів
11 вересня 2025, 12:57
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
11 вересня 2025, 12:55
У Львові зіткнулися Tesla та Nissan: постраждали дві людини
11 вересня 2025, 12:48
Російський дрон влучив у Свято-Воскресенський собор ПЦУ у Сумах
11 вересня 2025, 12:39
Росіяни вдарили "шахедом" по підприємству в Чернігові
11 вересня 2025, 12:29
Краматорськ під атакою дронів: рятувальники потрапили під повторний удар
11 вересня 2025, 12:17
Спільний проєкт із Британією: на Харківщині встановили сонячну електростанцію для лікарні
11 вересня 2025, 12:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »