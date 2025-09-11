На Рівненщині працівники ТЦК роз'їжджали селом напідпитку і в'їхали у паркан
У селі Трипутня Сарненського району, що на Рівненщині працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) роз’їжджали у стані алкогольного сп'яніння
Про це повідомляє місцевий телеканал itv, передає RegioNews.
Згодом автомобіль врізався у паркан, пошкодивши огорожу старости села.
"Я не бачив момент удару, але почув потужний звук, саме коли бус в’їхав у паркан", – розповів Петро Чайковський.
Місцеві жителі обурені поведінкою працівників ТЦК, зазначають, що ті були напідпитку.
"Вони їхали, як скажені, добре, що ніхто не постраждав", – кажуть очевидці.
У ТЦК заявили, що призначили службове розслідування, а всі збитки відшкодують найближчим часом.
"За даним фактом триває розслідування. Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані", – повідомила речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова.
Нагадаємо, нещодавно у Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку. Натовп людей заблокував службовий автомобіль на території житлового комплексу.