На Рівненщині працівники ТЦК роз'їжджали селом напідпитку і в'їхали у паркан

Скриншот із відео

У селі Трипутня Сарненського району, що на Рівненщині працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) роз’їжджали у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомляє місцевий телеканал itv, передає RegioNews.

Згодом автомобіль врізався у паркан, пошкодивши огорожу старости села.

"Я не бачив момент удару, але почув потужний звук, саме коли бус в’їхав у паркан", – розповів Петро Чайковський.

Місцеві жителі обурені поведінкою працівників ТЦК, зазначають, що ті були напідпитку.

"Вони їхали, як скажені, добре, що ніхто не постраждав", – кажуть очевидці.

У ТЦК заявили, що призначили службове розслідування, а всі збитки відшкодують найближчим часом.

"За даним фактом триває розслідування. Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані", – повідомила речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова.

