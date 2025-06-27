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27 июня 2025, 08:21

На Ровенщине взрывотехники обезвредили кассетную боевую часть вражеской ракеты

27 июня 2025, 08:21
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фото: Национальная полиция
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Полицейские Ровенщины продолжают обнаруживать оставшиеся опасные предметы после сбития летательных аппаратов врага во время последних атак

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время осмотра лесного массива специалисты взрывотехнической службы обнаружили разбитую кассетную боевую часть крылатой ракеты и собрали суббоеприпасы, которые были уничтожены на месте путем подрыва.

По факту происшествия полицейские, сотрудники СБУ и прокуратура Ровенской области задокументировали очередное военное преступление РФ.

Правоохранители еще раз напоминают о важных правилах безопасности:

  • во время воздушных тревог оставайтесь в укрытиях;
  • не снимайте работу ПВО;
  • в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно сообщайте на спецлинию 102;
  • не приближайтесь и не прикасайтесь к взрывоопасным находкам.

Напомним, на Сумщине ударный вражеский БпЛА, сбитый силами обороны, упал в реку и не взорвался. Его боевую часть уничтожили взрывотехники.

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Ровенская область Боеприпасы ракета полиция война взрывоопасные предметы взрывотехники
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