На Рівненщині вибухотехніки знешкодили касетну бойову частину ворожої ракети
Поліцейські Рівненщини продовжують виявляти небезпечні предмети, що залишилися після збиття літальних апаратів ворога під час останніх атак
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що під час огляду лісового масиву фахівці вибухотехнічної служби виявили розбиту касетну бойову частину крилатої ракети та зібрали суббоєприпаси, які знищили на місці шляхом підриву.
За фактом події поліцейські, співробітники СБУ та прокуратура Рівненщини задокументували черговий воєнний злочин РФ.
Правоохоронці вкотре нагадують про важливі правила безпеки:
- під час повітряних тривог залишайтеся в укриттях;
- не знімайте роботу ППО;
- у разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомляйте на спецлінію 102;
- не наближайтеся і не торкайтеся вибухонебезпечних знахідок.
Нагадаємо, на Сумщині ударний ворожий БпЛА, збитий силами оборони, впав у річку і не вибухнув. Його бойову частину знищили вибухотехніки.
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