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Президент Украины Владимир Зеленский подписал важное соглашение с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Теперь будет создан Специальный трибунал для

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Владимир Зеленский подписал с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписано Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Следует отметить, что трибунал обязан обеспечить международное расследование преступления злости и привлечь к ответственности высшее управление РФ.

"Гаага ждет виновников. Ответственность должна быть. Спасибо за то, что Совет Европы взял на себя лидерство в этом процессе. Справедливость обязательно будет восстановлена", - написал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, они обсуждали покупку американских ПВО для защиты наших городов.