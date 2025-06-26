В Киеве многоэтажку разрушили обломки сбитой ракеты — Воздушные силы

фото: ГСЧС Киева

Во время вражеской атаки 23 июня в Киеве масштабные разрушения жилого дома привели к уже сбитой ракете

Об этом на Radio NV сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает RegioNews.

"23 июня многоэтажку в Киеве разрушила уже сбитая ракета. Если было бы прямое попадание — последствия были бы хуже", — отметил Игнат.

Он добавил, что во время атак гражданам следует идти именно в укрытие.

"Еще раз призываем, особенно жителей "панелек", во время атак идти именно в укрытие. У таких домов мало шансов даже против шахеда, они могут "сложиться"", - сказал Игнат.

Как сообщили в ГСЧС, аварийно-восстановительные работы в Шевченковском районе города завершены.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты.

В результате вражеского удара в 5-ти этажный жилой дом в Шевченковском районе погибли 9 человек, из них один ребенок. 13 человек получили ранения, среди них один ребенок. Спасены 10 человек, в том числе два ребенка и беременная женщина.