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Украинские десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 военнослужащих армии РФ во время боевых действий на территории Сумской области

Об этом сообщило Управление коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает RegioNews.

Большинство пленных – это солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты РФ. Они известны особой жестокостью по отношению к украинским военнопленным.

Отмечается, что сами пленные жалуются на негуманное обращение, психологическое давление и угрозы, которым подвергались в подразделениях на территории РФ.

В пресс-службе добавили, что пленным уже оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Их могут использовать для дальнейшего обмена на находящихся в российском плену украинских военных.

Напомним, ранее украинские военные рассказали, почему россиянам удалось продвинуться на Сумщине.

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