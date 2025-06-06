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06 июня 2025, 14:15

На Сумщине сбитый ударный БпЛА упал в реку

06 июня 2025, 14:15
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фото: Национальная полиция
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Ударный вражеский БпЛА, сбитый силами обороны, упал в реку и не разразился. Его боевую часть уничтожили взрывотехники

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что взрывотехники получили сообщения, что в одном из сел Сумского района обнаружили упавшего в реку беспилотника врага. Вероятно, это российский дрон, сбитый нашими защитниками.

Из-за того, что он был в воде, подробно осмотреть его на месте не было возможности. Но специальная группа взрывотехников, рискуя жизнью, достала дрон из воды.

Оказалось, что он был начинен 10 килограммами взрывчатки и мог представлять угрозу для людей.

Опасный дрон перевезли в специальное место и там уничтожили контролируемый взрыв.

Напомним, недавно на Сумщине обезвредили российскую авиационную ракету, найденную в поле.

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